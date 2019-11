Kleine bedrijven kunnen tegen betaling Pokéstop of Gym aanvragen in Pokémon Go

Niantic gaat kleine bedrijven de mogelijkheid geven om een gesponsorde Pokéstop of Gym aan te vragen. Dat kost respectievelijk 1 en 2 dollar per dag. Vooralsnog kunnen alleen bedrijven in de VS meedoen tijdens een testfase, later wordt dat uitgebreid.

Niantic heeft al gesponsorde locaties in zijn augmentedrealitygames, maar tot nu toe zijn dat samenwerkingen met grote bedrijven als Starbucks en McDonalds. De ontwikkelaar gaat het mogelijk maken voor kleine bedrijven om eigen locaties in de games aan te vragen.

Vooralsnog gaat het om een bètaprogramma in de Verenigde Staten. Bedrijven die fysieke locaties hebben en daar mensen ontvangen, komen in aanmerking. Het plaatsen van een Pokéstop kost 1 dollar per dag. Een Gym, waar spelers meer interactie mee kunnen hebben, kost 2 dollar per dag. Bedrijven krijgen dan de mogelijkheid om één keer per maand een 'mini-game' in te zetten, om publiek te lokken. Bij Pokémon Go kan dat bijvoorbeeld een geplande Raid Battle zijn.

Bedrijven mogen hun naam en logo tonen op de gesponsorde Pokéstops en Gyms en via de omschrijving kunnen ze ook promoties aanbieden, zoals een code. De beschrijving mag twee keer per maand worden aangepast bij het abonnement van 2 dollar per dag en één keer per maand bij de variant van 1 dollar per dag. Bedrijven mogen maximaal dertig locaties aanvragen.

Gesponsorde locaties zijn zichtbaar in de ar-games van Niantic, zoals Pokémon Go, Harry Potter: Wizards Unite en Ingress. Die games maken allemaal gebruik van hetzelfde Real World Platform, dat Niantic ook beschikbaar wil stellen aan andere bedrijven.

Niantic kondigde vorige maand al zijn Wayfarer-tool aan, waarmee alle spelers locaties kunnen nomineren en keuren voor in het ar-platform. Die locaties moeten aan verschillende eisen voldoen. Het moet bijvoorbeeld een historisch gebouw of kunstwerk zijn. Bedrijven kunnen niet op die manier toegevoegd worden. Volgens Niantic bevat het Real World Platform momenteel 9,4 miljoen locaties en worden er wekelijks een miljoen nieuwe locaties genomineerd. Wayfarer is momenteel nog niet beschikbaar in Nederland, maar volgens TechCrunch gaat Niantic het platform volgende week openstellen voor alle Pokémon Go-spelers wereldwijd.