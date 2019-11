Staatssecretaris: verbod op cookiemuren zit niet in Europees voorstel e-Privacy

Het door de Nederlandse regering gewenste verbod op cookiemuren zit niet in het nieuwste voorstel voor de Europese e-Privacy-verordening. Dat zegt de Nederlandse staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

Er was volgens Keijzer 'onvoldoende steun' bij andere lidstaten voor een expliciet verbod op cookiemuren, zo schrijft zij in een geannoteerde agenda voor de Telecomraad. Daardoor zit het niet in het huidige voorstel voor de e-privacyverordening. Dat kan nog veranderen, want als alle lidstaten eruit zijn, begint het overleg met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Die moeten ook akkoord zijn voordat de nieuwe verordening in zou kunnen gaan.

Het is onduidelijk wat het ontbreken van een verbod op cookiemuren in de E-Privacy-verordening betekent voor Nederlandse sites. Toezichthouder ACM maakte in maart bekend dat het op grond van de AVG vindt dat cookiemuren nu al niet meer mogen. Cookiemuren zijn vensters op sites waar gebruikers alleen verder kunnen gaan op de site als ze akkoord gaan met het laten zetten van alle cookies.

In het huidige voorstel zitten ook de eisen niet voor het delen van informatie in software. De Nederlandse regering wilde dat software expliciet zou vragen aan gebruikers welke data ze willen delen met de makers van die software, maar de meerderheid van andere Europese lidstaten lijken dat niet te zien zitten.

Wel komt er een mogelijkheid om internetverkeer te laten scannen op kinderporno. Keijzer noemt dat 'een belangrijke voorwaarde om in te kunnen stemmen met het voorstel'. Het scannen gebeurt door providers kinderporno uit verkeer te laten filteren via een uitzondering op het communicatiegeheim. Hoe dat precies technisch werkt, wordt niet duidelijk uit de geannoteerde agenda.

Het is onbekend hoe lang het kan duren voordat de e-Privacy-verordening er zal komen. Lidstaten werken al enkele jaren aan de verordening, die als doel heeft om Europese regels rondom internetverkeer en privacy te moderniseren.