Volgens minister helpt privacy bedrijven om klanten binnen te houden

Bedrijven waarbij gebruikers twijfels hebben over de bescherming van hun privacy, moeten zich afvragen of ze aansluiten op behoeftes van hun klanten. Dat zegt de Nederlandse minister Sander Dekker. Privacy is belangrijk voor het functioneren van de communicatiemarkt, vindt hij.

Minister Dekker, verantwoordelijk voor rechtsbescherming, zegt in antwoord op Kamervragen over cookiemuren dat privacy belangrijk is voor de elektronische communicatiemarkt, omdat het klanten binnenhoudt. "Als gebruikers van elektronische communicatiediensten er niet op kunnen vertrouwen dat hun privacy gewaarborgd is, zal dit het gebruik van deze diensten, met of zonder cookiewalls, aanzienlijk beperken. In die zin moeten bedrijven met businessmodellen waarbij de gebruikers twijfels hebben over hun privacybescherming, zich afvragen of ze voldoende aansluiten op de wensen en behoeftes van hun klanten."

Dekker spreekt zich uit over een bericht eerder deze zomer dat veel websites zich niet houden aan de regels rondom cookiemuren. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is een cookiemuur niet toegestaan. Dekker spreekt zich er niet over uit of de AP gelijk heeft. "Een cookiewall, in een competitief landschap, heeft tot gevolg dat een website of dienst alleen toegankelijk is op voorwaarde dat de gebruikers de cookies accepteren. Het is dan inderdaad de vraag of eindgebruikers in dat geval een vrije keuze hebben."

De Nederlandse regering wil graag een expliciet verbod op cookiemuren in de komende nieuwe versie van de ePrivacy-richtlijn hebben, maar het lijkt erop dat het niet gaat gebeuren. Een cookiemuur geeft gebruikers geen optie om de site te gebruiken zonder cookies te accepteren. Veel sites zijn inmiddels over op keuzeschermen voor cookies, waarin gebruikers ook het plaatsen van cookies kunnen weigeren.