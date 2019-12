Privacywaakhond: nagenoeg alle webshops overtreden cookieregels

Veel webshops en websites voldoen niet aan de eisen voor het plaatsen van trackingcookies. Dat blijkt uit een steekproef van de Autoriteit Persoonsgegevens, die de sites van media en webshops bekeek. De meeste websites hebben onterecht een cookiemuur.

'Bijna de helft' van alle sites die de privacywaakhond onderzocht, voldoen niet aan de eisen. Websites moeten bezoekers vooraf de keus geven of zij cookies accepteren of weigeren. Van alle webshops die de AP controleerde, voldeden 'nagenoeg alle sites' niet aan de regels. De toezichthouder zegt dat de organisaties achter die websites binnenkort een brief krijgen waarin staat dat zij hun werkwijze moeten veranderen. De AP start 'op korte termijn' ook een onderzoek om te kijken of de cookies rechtmatig gebruikt worden.

De AP verwijst in het onderzoek naar de regels rondom het gebruik van cookies. Begin oktober deed het Europese Hof van Justitie uitspraak over de cookiewall. Het Hof zei toen dat een vooraf ingevuld vinkje geen expliciete toestemming betekent voor het accepteren van cookies. Het is al langer verboden om gebruikers de toegang tot een website te ontzeggen bij het gebruik van een cookiewaarschuwing. De AP deed vorig jaar al onderzoek naar deze praktijken bij media. Onder andere sites van RTL, de Telegraaf en DPG Media - waar Tweakers onder valt - hebben zo'n cookiemuur.