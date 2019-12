Privacywaakhond berispt ggz-onderzoeksinstantie voor verwerken persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een berisping uitgedeeld aan de Alliantie Kwaliteit in de Geestelijk Gezondheidszorg. Akwa GGZ verwerkte persoonsgegevens over gezondheid, en deed dat in strijd met de privacywet. De data is inmiddels vernietigd.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens nam Akwa GGZ begin 2019 gezondheidsgegevens over van Stichting Benchmark GGZ, of SBG. Deze gegevens werden volgens de AP onvoldoende geanonimiseerd. Hiermee heeft de instelling dus gezondheidsgegevens verwerkt, iets wat in principe verboden is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bedrijven die zulke gevoelige informatie wel willen verwerken moeten een uitzondering aanvragen. Akwa GGZ voldoet niet aan die eisen, meldt de AP.

Zowel Akwa GGZ als SBG doen onderzoek naar de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Patiënten vullen op verzoek van zorginstellingen vragenlijsten in over hun behandelingen en eventuele (verbetering van) symptomen in. Daarmee kan de kwaliteit van behandelingen worden getoetst en verbeterd. Ook kan de tevredenheid van cliënten op deze manier onderzocht worden. Dit levert zogeheten routine outcome monitoring-data op. Dit is alleen toegestaan wanneer de data volledig geanonimiseerd wordt. De privacywaakhond constateerde echter dat SBG niet voldoende maatregelen nam om risico op herleidbaarheid te minimaliseren.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens maakte SBG onder andere geen gebruik van randomisatietechnieken. Ook bleef de sleutel voor pseudonimisering gelijk. Door middel van pseudonimisering worden gevoelige persoonsgegevens vervangen door een onleesbaar, versleuteld stuk tekst. Door continu dezelfde sleutel te gebruiken, is het risico dat de tekst ontcijferd kan worden hoger, aangezien alle teksten ontsleuteld kunnen worden met een enkele encryptiesleutel. Als deze sleutel in handen van een derde partij valt, dan kunnen al deze persoonsgegevens gelezen worden. De data van SBG zijn volgens de AP dan ook niet anoniem en worden gezien als 'tot de persoon herleidbare gezondheidsgegevens'.

Akwa GGZ heeft eerder dit jaar de dataset van SBG overgenomen, waarmee ook die instantie persoonsgegevens heeft verwerkt. SBG bestaat inmiddels niet meer, waardoor de privacywaakhond een maatregel oplegt aan Akwa GGZ. In dit geval is dit een berisping, ook wel een formele waarschuwing. Dat is omdat Akwa GGZ de data inmiddels heeft vernietigd.