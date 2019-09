Rechter: AP hoeft niet op te treden tegen NS en Arnhemse afvalpas

De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft niet op te treden tegen de Nederlandse Spoorwegen of de Arnhemse afvalpas. De rechtbank in Arnhem concludeert dat in het beroep dat een Arnhemmer had aangespannen tegen de privacywaakhond.

Privacyactivist Michiel Jonker kreeg de uitspraak van de rechter vrijdagavond binnen. Het gaat om uitspraken in twee aparte zaken: één over de anonieme ov-chipkaart, en één over de Arnhemse afvalpas. In beide afzonderlijke gevallen hoeft de Autoriteit Persoonsgegevens van de rechtbank niet verder te handhaven.

Jonker stapte naar de rechter omdat hij wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens optreedt tegen de NS. Hij stelt dat reizen met de anonieme chipkaart niet volledig anoniem is. Beheerder Trans Link Systems logt bijvoorbeeld tijden, locaties en kaartnummers van de kaart. Jonker deed al een handhavingsverzoek bij de AP, maar die concludeerde dat de NS volgens de wet handelde. Ook een beroep daarop werd door de waakhond afgewezen. Daarop stapte Jonker naar de rechter.

Daarnaast wil Jonker dat de AP optreedt tegen de gemeente Arnhem. Burgers van die stad kunnen gebruik maken van een afvalpas om hun afval te dumpen, maar Jonker zegt dat die privacy schendt omdat de gemeente er persoonsgegevens bij verwerkt. In 2017 speelde die zaak ook al. Toen moest de gemeente van de Autoriteit Persoonsgegevens al stoppen met het verwerken van persoonsgegevens tijdens het gebruik van de kaart - overigens nádat de rechter de AP daartoe moest manen. Inmiddels heeft de gemeente het beleid weer veranderd. De persoonsgegevens worden wel weer verwerkt bij het gebruik van de container, maar de gegevens worden niet meer enige tijd lang opgeslagen in de container. Dit acht de Autoriteit Persoonsgegevens goed genoeg. Jonker niet. Hij stapte opnieuw naar de rechter nadat hij nieuwe bezwaren had aangetekend bij de AP.

De rechter concludeert nu dat de Autoriteit Persoonsgegevens in beide gevallen niet hoeft op te treden. Jonker zegt de uitspraak nog te bestuderen. "Mijn eerste indruk is dat dit doorwuif-uitspraken zijn waarmee de rechter de AP, en daarmee ook NS en de gemeente Arnhem, groen licht geeft om zonder noodzaak door te gaan met de verwerking van persoons­gegevens van respectievelijk mensen die vuilnis wegbrengen en treinreizigers", schrijft hij in een verklaring. "De rechtbank zegt in essentie dat het in theorie niet valt uit te sluiten dat de gedachtengangen van NS en de gemeente redelijk zouden kunnen zijn, als een aantal ideeën die door NS en de gemeente in algemene termen op papier zijn gezet, kloppen. De rechtbank toetst niet of die ideeën in de praktijk ook echt kloppen met de feiten. Dus mag het van de rechtbank."

Jonker voerde de rechtszaken met behulp van stichting Privacy First en Maatschappij Voor Beter OV. Hij zegt nog niet te weten of hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraken.