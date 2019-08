Arnhemmer sleept AP voor rechter voor onderzoek anonieme ov-chipkaart

Anrhemmer en treinreiziger Michiel Jonker staat volgende week in twee rechtszaken tegenover de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Die moet volgens Jonker beter onderzoek doen naar de anonimiteit van de anonieme ov-chipkaart.

Jonker zal betogen dat AP moet optreden tegen de NS in twee procedures. De eerste gaat over het niet beschikbaar maken van het voordeelurenabonnement aan houders van een anonieme ov-chipkaart. Daardoor zou de NS mensen onder druk zetten hun privacy af te staan.

Ten tweede wil Jonker dat AP de NS op de vingers tikt over het niet anoniem zijn van de anonieme ov-chipkaart. De back-end van Trans Link Systems logt onder meer tijd, locatie en kaartnummer van de anonieme ov-chipkaart, waardoor het mogelijk is het reisgedrag te volgen. Jonker heeft in de zaak steun van privacyorganisatie Privacy First en Maatschappij voor Beter OV.

AP ziet geen overtredingen van privacywetgeving in de praktijken en wil daarom niet optreden tegen de NS. AP, toen nog College Bescherming Persoonsgegevens, heeft in 2011 de NS wel aangezet tot het niet langer gebruiken van e-mailadressen van anonieme ov-chipkaarthouders voor marketingdoeleinden.

Het is niet de enige zaak waarin Jonker tegenover de AP staat. Dat gebeurt ook in het geval van de afvalpassen in de gemeente Arnhem. Ook voerde Jonker eerder een rechtszaak tegen AP over anonieme ov-chipkaarten. Hij won vorig jaar een zaak, maar verloor uiteindelijk bij de Raad van State, waardoor het onderzoek naar anonieme ov-chipkaarten er niet hoefde te komen. Jonker hoopt dat het nu anders zal zijn, omdat vorig jaar de Europese privacywet AVG is ingegaan. De nieuwe zaken over de ov-chipkaart dienen volgende week dinsdag in de rechtbank in Arnhem.