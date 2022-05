AP hoeft niet op te treden tegen bioscoop die contante betalingen weigert

De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet hoeft op te treden tegen een bioscoop die contante betalingen weigert zonder een privacyvriendelijk alternatief te bieden. Dat doet de rechter na een rechtszaak van Michiel Jonker.

De kwestie omtrent de bioscoop speelt al sinds 2018. Privacyactivist Michiel Jonker stuurde toen een verzoek naar de Autoriteit Persoonsgegevens om op grond van de AVG op te treden tegen de Arnhemse bioscoop Focus Filmtheater, die sinds de verhuizing naar een nieuwe locatie geen contant geld meer accepteerde. Die bioscoop verkocht alleen kaartjes en consumpties via pinbetalingen. Jonker was van mening dat de bioscoop hiermee van bezoekers dwingt om hun persoonsgegevens te verwerken.

De AP weigerde dat te doen. De privacytoezichthouder stelde daarbij dat niemand verplicht is om contant geld te accepteren. Jonker ging daarna in beroep tegen de beslissing van de AP en de rechter verklaart dat beroep nu ongegrond. Daarmee bepaalt de rechter dat de AP niet hoeft op te treden tegen de bioscoop, en dat de bioscoop in kwestie geen contante betalingen hoeft te accepteren.

De rechtbank oordeelt onder meer dat het weigeren van contant geld om de veiligheid te verhogen gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld omdat het zonder contant geld minder aantrekkelijk is voor potentiële overvallers om de bioscoop te beroven. De bioscoop mag het verplichten van pinnen bij kaartverkoop aan de balie ook afdwingen in de algemene voorwaarden.

De rechter is daarnaast van oordeel dat het kopen van een bioscoopkaartje gezien kan worden als een 'contract'. In de AVG staat dat het verwerken van persoonsgegevens, in dit geval een pinbetaling, is toegestaan als dit noodzakelijk is om een contract uit te voeren. De rechtbank stelt verder dat het mogelijk is om een bioscoopkaartje te kopen met een elders met contant geld gekochte bioscoopbon. "Daarmee blijft de mogelijkheid bestaan om zonder de verwerking van persoonsgegevens een kaartje te kopen."

Jonker heeft de mogelijkheid om bij de Raad van State in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Het is nog niet duidelijk of de activist dat gaat doen. Jonker meldt via stichting Privacy First, die de activist steunt in zijn rechtszaak, dat hij daar momenteel zijn opties voor overweegt. Volgens hem heeft het alleen zin als hij ook bereid is om daarna naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen, omdat hij verwacht dat hij ook bij de Raad van State geen gelijk krijgt. "De Raad van State heeft in andere door mij gevoerde privacyrechtszaken al duidelijk gemaakt hetzelfde script te volgen van instemming met contractueel vastgelegde willekeur."

Michiel Jonker is een individuele privacyactivist die regelmatig wordt bijgestaan door Privacy First in rechtszaken. Hij spande eerder rechtszaken tegen de Autoriteit Persoonsgegevens aan over het optreden tegen een Arnhemse afvalpas, die wordt gebruikt door inwoners van Arnhem om restafval weg te kunnen gooien in ondergrondse containers. Dat systeem verwerkt persoonsgegevens bij de container, maar anonimiseert deze daarna. Jonker verloor die zaak vorig jaar na een hoger beroep bij de Raad van State. Ook speelde er zaken tussen Jonker en de Autoriteit Persoonsgegevens over de NS en Connexxion. Die zaken gingen onder meer over persoonsgegevens bij de OV-chipkaart. Ook hier kreeg de activist ongelijk bij de Raad van State. Tweakers interviewde Michiel Jonker in 2019 over zijn rechtszaken.