Gemeente Enschede moet boete van 600.000 euro voor wifi-tracking alsnog betalen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het bezwaar van de gemeente Enschede ongegrond verklaard, wat betekent dat de gemeente alsnog de boeten van 600.000 euro moet betalen. De gemeente kreeg de boete voor wifi-tracking.

De privacywaakhond oordeelt dat de boete van 600.000 euro voor de gemeente Enschede blijft staan, meldt Tubantia. Volgens de autoriteit heeft de gemeente de de privacy niet gewaarborgd bij het aanbieden van wifi-tracking in de stad. De gemeente kreeg hier vorig jaar een boete voor en tekende bezwaar aan.

De gemeente kreeg de boete voor het plaatsen van wifisensoren in de stad, die mac-adressen van telefoons van voorbijgangers verzamelden. De manier waarop de gemeente de gegevens verzamelde, maakte het mogelijk om individuele personen te achterhalen. Daarmee heeft de gemeente de AVG overtreden, concludeerde de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar.

De gemeente Enschede gaf in het bezwaar aan dat het in de praktijk niet mogelijk is geweest om individuen op te sporen. Daar is de Autoriteit Persoonsgegevens het niet mee eens en heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Volgens Tubantia denkt de gemeente Enschede na over eventuele vervolgstappen. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrond over wat er gebeurt als de overheid de AVG overtreedt en zichzelf een boete geeft.