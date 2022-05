Mojang Studios komt met Ice Age-dlc voor Minecraft

Minecraft krijgt Ice Age-dlc gebaseerd op de gelijknamige animatiefilms. Met de dlc kunnen spelers de gedaante van dertig Ice Age-personages en -figuren aannemen. Daarnaast bevat de uitbreiding verschillende locaties uit de films.

De dlc is verkrijgbaar via de Minecraft Marketplace en voegt de bekende personages zoals de sabeltandtijger en mammoet toe aan de game. In een trailer is te zien hoe er verschillende bekende locaties uit de animatiefilms naar de game zijn gebracht.

Mojang Studios brengt vaker crossovers uit voor Minecraft. Onlangs verscheen nog een crossover met Angry Birds. Net als dit pakket, is het Ice Age-pakket gemaakt door 4J Studios, dat skins en andere dlc ontwikkelt voor Minecraft.

Naast de betaalde updates worden er ook nog steeds gratis updates uitgebracht voor Minecraft. Vorig jaar bracht Mojang Studios de Caves & Cliffs-update uit. Vorige week zijn er twee nieuwe biomes aangekondigd voor de Wild Update, die op 7 juni verschijnt.