Privacywaakhond doet amper onderzoek naar datalekken die niet worden gemeld

De Autoriteit Persoonsgegevens voert nog steeds amper onderzoeken uit naar datalekken als daar geen melding van wordt gedaan. Het toezichthouder startte in 2021 36 onderzoeken naar datalekken, waarvan relatief veel bij ict-leveranciers, maar geen daarvan gebeurde zonder dat het bedrijf zelf een melding had gedaan.

De AP schrijft dat in een datalekrapportage die het uitbrengt op de vierde verjaardag van de privacywet AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens signaleert in die rapportage een grote stijging in datalekmeldingen na een cyberaanval, bijvoorbeeld een ransomware-infectie. De AP kreeg in 2021 in totaal 24.866 meldingen van datalekken. Daarvan waren 2210 afkomstig van een cyberaanval, 88 procent méér dan een jaar eerder. De AP verklaart die stijging deels omdat de toezichthouder meer 'is gaan sturen op de meldplicht van organisaties bij grote cyberaanvallen'. Als een bedrijf bijvoorbeeld door ransomware wordt getroffen, worden daarbij ook vaak persoonsgegevens buitgemaakt. Ook zou de meldingsbereidheid van bedrijven groter kunnen zijn.

De AP waarschuwt dat bedrijven dan in de meeste gevallen slachtoffers van het datalek moeten inlichten. Bedrijven denken volgens de toezichthouder soms dat ze niet meldplichtig zijn als ze het losgeld voor ransomware betalen. Ze sluiten dan immers een deal met de criminelen waarbij de gegevens zouden worden vernietigd. In zo'n geval zou de impact voor slachtoffers minimaal zijn en de meldplicht niet gelden, redeneren die bedrijven. Volgens de AP gebruikten meerdere bedrijven die redenering in het afgelopen jaar. "Deze redenering klopt echter niet", schrijft de toezichthouder. "Een ransomwareaanval vormt een inbreuk op zowel de vertrouwelijkheid als de beschikbaarheid van persoonsgegevens De criminelen voeren aanvallen vooral uit voor het geld. Daarom is er geen enkele garantie dat zij de gegevens ook daadwerkelijk verwijderen en nooit zullen doorverkopen, ook al hebben zij al losgeld gekregen."

Naar aanleiding van alle datalekmeldingen startte de AP in 36 gevallen een officieel onderzoek. Het is niet bekend hoeveel daarvan er inmiddels zijn afgerond - de toezichthouder had die cijfers niet meteen beschikbaar en publiceert ook niet alle afgeronde onderzoeken. In 7026 gevallen werd er zogeheten 'verdiepend toezicht' gehouden. Dat is geen officieel onderzoek, maar de waakhond kijkt dan bijvoorbeeld of er een patroon te zien is met eerdere datalekken. Ook kan het verhelderende vragen stellen of een waarschuwende brief sturen.

Er worden vrijwel geen onderzoeken naar datalekken uitgevoerd als daar verder geen aanleiding voor is, geeft de toezichthouder toe. De waakhond is verplicht een datalekmelding of een klacht van burgers af te handelen, maar mag daarnaast ook op eigen initiatief onderzoeken starten. Zulk 'ambtshalf onderzoek' kan bijvoorbeeld worden gedaan naar aanleiding van berichten in de media. Dat laatste gebeurt dus bijna nooit.

Dat staat haaks op wat AP-voorzitter Aleid Wolfsen vorig jaar tegen Tweakers zei. Toen zei hij dat er 'balans begon te komen' in de verdeling tussen die twee manieren van onderzoek doen. De AP noemt de onderbezetting en een te laag budget als reden om weinig ambtshalve onderzoeken te starten. De toezichthouder klaagt al jaren dat het te weinig geld krijgt om voldoende onderzoeken uit te kunnen voeren. Bij het afhandelen van datalekken heeft de AP geen achterstand, maar bij het afhandelen van klachten en tips van burgers zijn die er wel.

De AP ziet verder ook een toename van datalekken bij ict-leveranciers. Van de 36 onderzoeken die de AP startte, waren er 14 gericht op zulke ict-leveranciers. Dergelijke datalekken hebben een grote invloed, zegt de AP. In totaal zag de toezichthouder 28 datalekken bij ict-leveranciers, maar dat zorgde voor datalekmeldingen bij 1800 organisaties. Dat zijn dan bijvoorbeeld klanten van die leveranciers. De toezichthouder schat dat door dat domino-effect zeker zeven miljoen Nederlanders zijn getroffen.

De meeste van die datalekken komen naar boven vanuit cyberaanvallen. Dat kan een ransomware-infectie zijn, maar bijvoorbeeld ook een phishing-aanval of een andere soort malware. De meeste datalekken waar de AP meldingen van ontvangt zijn afkomstig van verkeerd bezorgde brieven of postpakketten; meer dan 9000 van alle meldingen zijn zo'n aard. Daarna zijn hacking- en malwaredatalekken veelvoorkomend, maar ook e-mails waarin per ongeluk meerdere ontvangers in de cc worden gezet in plaats van in de bcc komen vaak voor.