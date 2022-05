Met de komst van Europese wetgeving en geruchten over een volgende iPhone met USB-C-poort, is het duidelijk: het einde nadert voor Apples eigen Lightning-connector. Waarom gebeurt dat en wat gaat het precies betekenen?

Het is september 2012 en Apple presenteert zijn nieuwste telefoon: de iPhone 5. De telefoon is groter, maar er zijn wat dingen kleiner dan bij voorgaande iPhones. Zo is het simslot kleiner; in plaats van de microsimkaart heeft de iPhone 5 als eerste telefoon op de markt nu een standaard nanosimkaart. Dat is een ontwerp van Apple, maar aan de onderkant zit er nog iets dat veel kleiner is dan bij voorgaande iPhones.