India verplicht USB-C-laadpoort in mobiele apparaten vanaf maart 2025

De Indiase regering zou een richtlijn hebben aangenomen waardoor mobiele elektronische apparaten vanaf maart 2025 over een USB-C-laadpoort moeten beschikken. De regering zou ook nadenken over een verplichte laadpoort voor wearables.

Volgens de Indiase minister voor consumentenzaken, Rohit Kumar Singh, houdt de Indiase regering via de richtlijn rekening met de wereldwijde bevoorradingsketen van opladers. "De richtlijn gaat drie maanden na de Europese wet, die een USB-C-poort voor mobiele apparaten verplicht, van kracht”, klinkt het tegenover de Indiase krant The Economic Times. "Het doel is om het aantal opladers per huishouden terug te dringen en daardoor ook de hoeveelheid e-waste in te perken." De Indiase regering zou ook een team hebben samengesteld dat zich moet buigen over een eventuele verplichte laadpoort bij wearables, zoals smartwatches. Welke aansluitingen daarbij overwogen worden, is niet duidelijk want er volgde nog geen officiële communicatie.

In oktober van dit jaar raakte al bekend dat de Indiase overheid gesprekken aan het voeren was met de techindustrie om na te gaan hoe die tegenover een overstap naar een gemeenschappelijke laadpoort staat op mobiele toestellen. Toen stelde Singh dat er nog geen bindende maatregelen zouden worden opgelegd. India lijkt met de richtlijn het voorbeeld van de Europese Unie te volgen. Die verplicht fabrikanten om vanaf de herfst van 2024 nieuwe mobiele apparaten uit te rusten met een USB-C-poort. De EU wil dat alle mobiele apparaten kunnen worden opgeladen met dezelfde oplader. Dit zou tot minder elektronisch afval moeten leiden. De aankomende EU-wetgeving slaat voorlopig enkel op kleine en middelgrote draagbare elektronische apparaten. Het is niet duidelijk of de maatregel van de Indiase overheid ook hierin gelijk is.