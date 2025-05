Nubia introduceert RedMagic 8 Pro+ die kan snelladen met 165W

Nubia heeft de RedMagic 8 Pro en 8 Pro+ aangekondigd. De modellen komen met een Snapdragon 8 Gen 2-soc en een actief koelingsysteem. De Pro-variant heeft een accu van 6.000mAh en kan snelladen met 80W, de 8 Pro+ krijgt een accu van 5.000mAh en kan snelladen met 165W.

Beide modellen meten 164x76,4x8,9mm en hebben volgens de Chinese fabrikant hetzelfde 6,8”-amoledpaneel. Dat paneel heeft een resolutie van 1116x2480 pixels. De beeldverhouding bedraagt 20:9 en het scherm beschikt over een refreshrate van 120Hz. Bovenaan, en tevens onder het scherm, bevindt zich een selfiecamera met een resolutie van 16 megapixels. Er is ook een vingerafdrukscanner aanwezig. Die bevindt zich ook onder het scherm.

Aan de achterzijde van de RedMagic 8 Pro en 8 Pro+ bevinden zich telkens drie camera’s. De primaire camera krijgt een 50-megapixelsensor mee, terwijl de ultrawidecamera het moet doen met 8 megapixels. De derde camera heeft een macrolens en telt 2 megapixels. Beide toestellen krijgen een USB-C-laadpoort mee en een 3,5mm-audiojack. De toestellen krijgen ondersteuning voor Bluetooth 5.3 en Wi-Fi 6E.

Nubia heeft de 8 Pro en de 8 Pro+ uitgerust met een ingebouwde ventilator die maximaal met 20.000 toeren per minuut kan draaien. De toestellen beschikken ook over een uitgebreide 3d-vapor chamber om de smartphone te helpen afkoelen als dat nodig is. Er zijn ook aanraakgevoelige schouderknoppen aanwezig waar gamers gebruik van kunnen maken.

De Nubia 8 Pro komt uit in drie varianten. Een versie met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte, een variant met eveneens 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte en een versie met 512GB aan opslagruimte, maar dan met 12GB-werkgeheugen. Volgens GSMArena ligt de vanafprijs van dit toestel rond de 540 euro.

De 8Pro+ wordt standaard geleverd met 12GB en 256GB aan opslagruimte. De twee duurdere varianten komen met 16GB aan werkgeheugen en 512GB of 1TB aan opslagruimte. De vanafprijs van de 8Pro+ zou rond de 700 euro liggen. Vooreerst komen beide toestellen enkel uit in het zwart. Over enkele maanden zal er ook een variant te bestellen zijn met een transparante achterkant. Het is niet duidelijk wanneer en voor welke bedragen Nubia deze toestellen in Europa te koop zal aanbieden.