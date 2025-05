Redmagic toont een 4k-gamingmonitor, draadloze toetsenbord en muis

Redmagic, de gamingtak van de Chinese fabrikant Nubia, toont drie producten voor zijn westerse line-up van 2023: een 4k-monitor, draadloze toetsenbord en muis. Prijzen en releasedata zijn nog niet bekend.

Over de 4k-monitor wordt de minste informatie gegeven. Redmagic schrijft enkel dat het product een verversingssnelheid heeft van 160Hz en een IPS-paneel bevat met miniledbacklight. Ook komt de monitor met een USB-C-poort van 90W. Verdere specificaties, inclusief de afmetingen, worden niet genoemd. Het lijkt echter te gaan om de 27''-monitor die het bedrijf vorig jaar in China introduceerde. Deze bevat onder meer HDR1000- en mmWave-ondersteuning en een latency van 1,7ms.

Het draadloze gamingtoetsenbord bevat TTC Silver V2-switches, een volumedraaiknop en wordt geleverd met pbt-keycaps. De toetsen zijn afgedicht. Het is mogelijk om het keyboard via een USB-C-kabel te verbinden, of draadloos door middel van een 2,4GHz-verbinding of via bluetooth. Met laatstgenoemde optie gaat het volgens Redmagic zo'n 200 uur mee zonder tussentijds opgeladen te worden. Wat de accuduur bedraagt met een 2,4GHz-verbinding, wordt niet genoemd.

De draadloze muis krijgt een transparant design mee, laat Redmagic weten. Deze weegt 75g en heeft een gevoeligheid van 26.000dpi op 1000Hz. Net als bij het toetsenbord zijn er drie manieren om het apparaat te verbinden: via een 2,4GHz-verbinding, bluetooth of een USB-C-kabel. De muis krijgt een 500mAh-accu mee, maar Redmagic schrijft niet hoelang de accu precies meegaat met beide draadloze opties.

Wanneer de producten in het Westen beschikbaar komen en voor welke prijs wordt niet genoemd. Redmagic zegt enkel dat ze 'in de nabije toekomst' verkrijgbaar zijn in zijn onlinewinkel.