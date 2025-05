Amazon gaat data in S3-buckets op AWS voortaan standaard versleutelen

Amazon gaat alle data in S3-buckets voortaan standaard versleutelen met AES-256. Die serversideversleuteling was al langer beschikbaar voor S3, maar stond nooit standaard aan. Beheerders kunnen nog wel zelf bepalen of ze alternatieve encryptie willen toepassen.

Amazon schrijft dat het de standaardencryptie per direct inschakelt voor alle gebruikers. In de praktijk betekent dat dat alle nieuwe objects die naar een Simple Storage Service- of S3-bucket op Amazon Web Services worden geüpload, automatisch worden versleuteld aan de serverkant. Dat gebeurt met AES-256.

Standaard wordt AWS' eigen scheme voor encryptie gebruikt, dat Amazon simpelweg SSE-S3 noemt. Daarnaast is het echter ook mogelijk om eigen encryptiesleutels in te zetten, wat SSE-C of Customer heet, of AWS Key Management Service-keys te gebruiken, afgekort SSE-KMS. Beheerders van een bucket kunnen ook objects op de client versleutelen via software zoals de S3 Encryption Client.

Server-side encryption voor S3, ook wel SSE-S3 genoemd, was al sinds 2011 optioneel te gebruiken in AWS-buckets. Het was ook geen verborgen functie; beheerders konden het eenvoudig inschakelen vanuit de instellingen. Maar het is nu voor het eerst dat de encryptie de standaard wordt.

Amazon zegt dat hoewel het inschakelen eenvoudig was, beheerders bij nieuwe buckets toch altijd moesten controleren of hun nieuwe buckets correct geconfigureerd waren en continu moesten blijven verifiëren of dat het geval was. Amazon zegt dat de feature vooral interessant is voor bedrijven die het belangrijk vinden dat hun AWS-data standaard at rest versleuteld blijft zodat ze aan de eisen kunnen blijven voldoen.

Update: een verkeerde aanname over de veiligheid van dergelijke gevonden data is weggehaald omdat deze encryptiemethodiek daar niets mee te maken heeft.