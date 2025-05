Sennheiser brengt Sennheiser IE 200-in-earoordoppen uit voor 150 euro

Sennheiser brengt de IE 200-oordoppen uit, een set van bedrade in-earnoortjes waarvan de kabel kan worden losgemaakt en worden vervangen. De hoofdtelefoon is met 150 euro een stuk goedkoper dan veel andere modellen in dezelfde lijn.

De Sennheiser IE 200 is een set in-eardopjes die het bedrijf op de CES-beurs toont. Het model is een goedkopere variant van de bestaande high-end-IE-lijn waar ook de veel prijzigere IE 600 of IE 900 in vallen. De dopjes hebben een transducer van 7mm van dezelfde TrueReponse-technologie die ook in andere IE-modellen zit. Het bedrijf zegt dat er 'nagenoeg geen' harmonic distortion in de oordoppen zit. De dopjes hebben een frequentiebreedte tussen de 6 en 20.000Hz.

De rubberen dopjes zijn uiteraard, zoals bij de meeste in-earoordopjes, te verwisselen en worden geleverd in een kleine, middelgrote of grote maat. De oorhaken zijn verstelbaar. De 3,5mm-kabel van de hoofdtelefoon heeft een gevlochten ontwerp en wordt aan de oortjes gekoppelde met een MMCX-connector. Daarmee kan de kabel worden vervangen als er kabelbreuk ontstaat.

De oortjes zijn per direct te koop, maar worden pas eind januari geleverd. De Sennheiser IE 200 krijgt een adviesprijs van 150 euro.