Linux-distro Linspire brengt alphaversie met Gnome en Linux-kernel 5.15 uit

De Linux-distro Linspire heeft een nieuwe versie uitgebracht waarin veel grote veranderingen zijn doorgevoerd. Het OS dat voorheen bekend stond als Lindows heeft KDE ingeruild voor Gnome en wordt in de alpha van versie 12 met Edge geleverd.

De ontwikkelaars achter Linspire hebben een publieke alpharelease van Linspire 12 uitgebracht. Dat is een long term support-release, wat nog langere ondersteuning geeft dan de standaard twaalf maanden die Linspire recent aan distro's heeft gegeven. Linspire draait op de Linux 5.15 LTS-kernel.

De opvallendste verandering in het besturingssysteem is dat de KDE-desktopomgeving is vervangen met Gnome. Daarmee lijkt het besturingssysteem in de praktijk veel meer op populaire distro's als Ubuntu. De ontwikkelaars hebben ook 'de volledige suite aan Gnome-multimediaspelers' in het OS gezet.

Naast de Gnome-verandering krijgt Linspire de nieuwste Thunderbird-client geïnstalleerd, net als OnlyOffice 7.2 en Microsoft Edge 108.

De ontwikkelaars waarschuwen dat de alphaversie nog niet stabiel genoeg is om op productiesystemen te draaien. Er zijn nog verschillende bekende problemen, waaronder een probleem met Dell- en Sony-systemen waarbij UEFI is ingeschakeld. Ook kan het systeem soms vastlopen als bepaalde proprietary drivers worden geïnstalleerd en worden beelden verkeerd weergegeven als de HDMI-poort wordt gebruikt.