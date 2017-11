CodeWeavers maakt draaien van Windows-applicaties op Chrome OS mogelijk

Het bedrijf Codeweavers heeft een versie van zijn CrossOver-software gemaakt die draait op het Android-subsysteem van Chrome OS en het installeren van Windows-applicaties mogelijk maakt. Wel moet het Chrome OS-apparaat een x86-processor hebben.

Codeweavers meldt al vier jaar aan CrossOver voor Android te werken, maar dat de ontwikkeling pas met de komst van het Android-subsysteem binnen Chrome OS in een stroomversnelling kwam. Pogingen het op andere Android-apparaten te laten draaien liepen op niets uit, omdat veel Windows-programma's niet echt bruikbaar zijn op smartphones en omdat er nauwelijks tot geen smartphones met een x86-processor zijn.

Op Chromebooks, met hun scherm, toetsenbord en trackpad, hebben Windows-programma's meer zin en er zijn veel laptops met Chrome OS die een Intel-processor hebben. Een andere eis is dat het subsysteem Android 5.0 Lollipop of later dient te zijn. CrossOver voor Chrome OS is te vinden in de Play Store en voorlopig gaat het om een bèta die gratis te gebruiken is. Na de testperiode stopt de 'gratis ondersteuning', maar niet bekend is welk bedrag CodeWeavers in rekening gaat brengen.

Gebruikers kunnen met de app zoeken naar compatibele Windows-programma's die ze in hun downloads-map van Chrome OS geplaatst hebben, om ze vervolgens te installeren. Niet alle Windows-programma's draaien, de ontwikkelaar heeft een database met software die in ieder geval compatibel zou zijn. CrossOver is gebaseerd op Wine. De eerste versie betrof CrossOver voor Linux, in 2007 volgde een tweede versie voor de Mac. CodeWeavers was in het verleden verantwoordelijk voor de code van de Wine-implementatie voor Lindows annex Linspire, dat begin 2000 een alternatief probeerde te zijn voor Windows.