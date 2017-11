Gerucht: Samsung Galaxy S9 krijgt geen vingerafdrukscanner in scherm

Het is Samsung naar verluidt nog niet gelukt om een vingerafdrukscanner onder het scherm te integreren, waardoor de Galaxy S9 deze functionaliteit niet krijgt. Samsung doet een nieuwe poging de techniek op tijd gereed te krijgen voor de Note 9.

Samsung heeft het besluit genomen de vingerafdruklezer bij de Galaxy S9 en S9 Plus niet in het scherm te integreren, waardoor deze waarschijnlijk weer aan de achterkant van de toestellen komt, net als bij de S8-modellen, beweert het Koreaanse The Investor op basis van berichten in het land.

De Koreaanse fabrikant probeert al jaren de vingerafdruklezer in het scherm te integreren, maar loopt daarbij tegen technische obstakels aan, onder andere vanwege het gebruik van smallere schermranden. Hierdoor zou er geen ruimte meer zijn voor de modules en sensoren die nodig zijn voor de vingerafdrukscanner.

Zuid-Koreaanse media speculeren volgens The Investor dat Samsung de uiteindelijke specificaties voor de Galaxy S9-modellen heeft vastgesteld en dat de pilotproductie in oktober is begonnen. In december zou vervolgens de massaproductie beginnen.

De fabrikant zou zich nu wat de geïntegreerde vingerafdruklezer betreft richten op de Note 9, die eind 2018 moet verschijnen. Eerder berichtte The Investor dat de codenaam van de Note 9 'crown' is en dat in het eerste kwartaal van 2018 de pilotproductie van start moet gaan. De codenaam van de Note 8 was 'Baikal', een verwijzing naar het Russische meer.