Renders tonen Samsung Galaxy A5 en A7 van 2018

Er zijn renders online verschenen van wat de Samsung Galaxy A5 en A7 van 2018 zouden moeten worden. De toestellen zouden 18:9-schermen krijgen met een diagonaal van 5,5" en 6". Het gaat om dezelfde Infinity-oledschermen als in de Galaxy S8-serie.

De renders van OnLeaks, die door MySmartPrice zijn gepubliceerd, tonen dat de A5 en A7 geen Bixby-knop hebben, in tegenstelling tot de S8-serie en de Note 8. De vingerafdrukscanner zit op de renders aan de achterkant, onder de camera. Daarmee is hij gecentreerd op de behuizing, in tegenstelling tot bij de S8 en Note 8, waar hij rechts naast de camera te vinden is.

De schermresolutie is volgens OnLeaks 2160x1080 pixels. Daarmee is de beeldverhouding 18:9 of 2:1, terwijl de Galaxy S8 een net iets langer scherm heeft met 18,5:9. Als de informatie klopt, vallen de bezels fors groter uit dan bij de S8 en Note 8. Aan de zijkant hebben de A5 en A7 7,4 en 8mm over, waar dat bij de S8 3,6mm is.

De A5 en A7 zouden een Exynos 7885-soc van Samsung krijgen. Die processor wordt gemaakt op 10nm en bevat twee Cortex A73-kernen, vier Cortex A53-kernen en een Mali G71-gpu van ARM. De telefoons hebben een usb-c-poort en een 3,5mm-jack.

De Galaxy A-serie omvat midrange-telefoons die vaak specs en features krijgen van de Galaxy S-telefoons van het jaar ervoor. Zo hebben ze dit jaar een waterdichte behuizing. De A-toestellen komen veelal in het begin van het jaar uit.