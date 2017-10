'Bèta voor Android 8.0 op Galaxy S8 komt voorlopig niet naar Benelux'

Samsung gaat dinsdag beginnen met het verspreiden van de bta voor de Android 8.0-upgrade van de Galaxy S8, maar gebruikers in de Benelux kunnen de testversie vooralsnog niet installeren, meldt de Nederlandse site Androidworld.

De bèta zal eerst beschikbaar zijn in Zuid-Korea, de VS en het Verenigd Koninkrijk, schrijft Androidworld op basis van een eigen bron. Vervolgens komen daar meer landen bij, waaronder Duitsland, Frankrijk en Spanje. Of en zo ja wanneer gebruikers van de Galaxy S8 in de Benelux de testversie kunnen gebruiken, is vooralsnog onduidelijk.

Gebruikers kunnen de testversie installeren via het Galaxy Beta Program, een programma waarmee Samsung vorig jaar al een testversie van een Android 7 voor de Galaxy S7 verspreidde. Samsung heeft het programma opgezet om bugs op te sporen voordat de uiteindelijke release van de update plaatsvindt. Dat gebeurt vermoedelijk volgend jaar.

Het Galaxy Beta Program is beschikbaar voor de Galaxy S8 en S8+. Die twee telefoons kwamen dit voorjaar uit. Het is onbekend wanneer Samsung de bèta voor de Galaxy Note 8 zal verspreiden.