Samsung heeft Bixby Voice in tweehonderd landen wereldwijd beschikbaar gesteld. De spraakassistent is daarmee nu ook in Nederland en BelgiŽ te gebruiken, maar Bixby verstaat vooralsnog alleen Amerikaans Engels en Koreaans.

Bezitters van toestellen met een Bixby-knop, zoals de Galaxy S8-modellen, kunnen aan de slag met de spraakassistent door de knop in te drukken of door "Hi, Bixby" te zeggen. Volgens Samsung is het mogelijk om met Quick Commands zelf commando's toe te voegen die een serie van spraakcommando's vervangen. Zo kan bijvoorbeeld ingesteld worden dat het zeggen van "Goodnight" gelijkstaat aan "Turn on do-not-disturb, set an alarm for 6:00 am and turn on blue light filter."

Een maand geleden bracht Samsung Bixby Voice al uit in de Verenigde Staten. Eerder was de spraakassistent alleen beschikbaar in thuisland Zuid-Korea. Ondersteuning voor de Nederlandse taal is er nog niet en het is onduidelijk wanneer die zal komen.

Aanvankelijk is Bixby vooral geïntegreerd in verschillende Samsung-apps, later moet de spraakassistent ook beschikbaar komen in meer apps van derden en in andere apparaten. Samsung geeft gebruikers de mogelijkheid om te experimenteren met stembediening in apps van derden via Bixby Labs. Voorlopig is het mogelijk om via die weg Google Maps, Play Music, YouTube en Facebook te bedienen. De naam Labs geeft aan dat dit om experimentele toepassingen gaat.