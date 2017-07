'Samsung blokkeert toewijzen Bixby-knop aan andere app op Galaxy S8 met update'

Samsung heeft een update uitgebracht die apps blokkeert voor het toewijzen van een nieuwe functie aan de Bixby-knop op de Galaxy S8. De update lijkt vooralsnog alleen te zijn uitgebracht bij de Amerikaanse tak van provider T-Mobile.

Het bestaan van de update voor de Amerikaanse T-Mobile lijkt erop te wijzen dat de fabrikant in de komende weken of maanden de apps die de Bixby-knop een nieuwe functie geven ook kan blokkeren in de Benelux. Android Police claimt op basis van eigen tests dat alle 'remapping-apps' niet meer functioneel zijn na de update.

Samsung zette de knop op de linkerkant van de behuizing om gebruikers snel toegang te geven tot Bixby, de digitale assistent van de Zuid-Koreaanse smartphonemaker. Samsung wil Bixby niet alleen in smartphones integreren, maar later ook laten werken met andere apparaten. Omdat de digitale assistent een online dienst is, zijn een internetverbinding en elektronica om spraakcommando's op te vangen genoeg om Bixby te integreren. Daardoor moeten klanten met airco's of koelkasten van Samsung in de toekomst ook gebruik kunnen maken van Bixby.

Vlak na de release van de Galaxy S8 verschenen de eerste apps om de Bixby-knop een andere functie te geven. Sommige andere smartphones hebben ook een functie om willekeurige apps te starten zonder het scherm aan te raken. Bij de BlackBerry KEYone werkt dat met de Convenience Key, bij de HTC U11 gaat dat via knijpen in de zijkanten van het toestel.