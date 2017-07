Samsung brengt Bixby-spraakassistent uit in VS

Samsung heeft Bixby Voice uitgebracht in de VS. De spraakassistent is voor Amerikaanse gebruikers nu in het Engels te gebruiken. De update wordt via de providers verstuurd. Of en wanneer de update uitkomt in de Benelux, is nog niet bekend.

Samsung is dinsdag begonnen met het uitbrengen van de update voor de Galaxy S8 en de S8+ in de VS. Gebruikers van Amerikaanse providers kunnen de update binnenhalen door op de Bixby-knop op hun toestel te drukken.

Bixby Voice kan bijvoorbeeld gebruikt worden om het ledlicht aan te zetten, een screenshot of een selfie te maken, een fotoalbum aan te maken of om er notities in te dicteren. Volgens Samsung is de spraakassistent vergaand geïntegreerd met het besturingssysteem en kan hij daardoor meer dan een losse app. Gebruikers moeten makkelijk kunnen wisselen tussen stembediening en bediening via het aanraakscherm.

Aanvankelijk is Bixby vooral geïntegreerd in verschillende Samsung-apps, later moet de spraakassistent ook beschikbaar komen in meer apps van derden en in andere apparaten. Samsung geeft gebruikers de mogelijkheid om te experimenteren met stembediening in apps van derden via Bixby Labs. Voorlopig is het mogelijk om via die weg Google Maps, Play Music, YouTube en Facebook te bedienen. De naam Labs geeft aan dat dit om experimentele toepassingen gaat.

Bixby had al eerder beschikbaar moeten komen in de VS, maar werd uitgesteld. De spraakassistent is sinds 1 mei al werkend in Zuid-Korea, het thuisland van Samsung. Over de beschikbaarheid in andere talen en regio's heeft Samsung nog niets specifieks bekendgemaakt.