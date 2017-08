Samsung kondigt draadloze U Flex-koptelefoon aan met Bixby-ondersteuning

Samsung heeft een nieuwe, draadloze bluetooth-koptelefoon aangekondigd. De U Flex is een in-earkoptelefoon die ondersteuning heeft voor Bixby, de digitale assistent van Samsung. Het apparaat is spatwaterdicht en heeft een buigbare nekband.

Gebruikers kunnen Bixby via een speciale knop, de zogeheten Active Key, op de koptelefoon activeren. Dit werkt echter alleen als de gebruiker over een telefoon beschikt waarop Bixby al ondersteund wordt, omdat de koptelefoon Bixby start via de telefoon van de gebruiker. Toestellen als de Samsung Galaxy S8, het huidige topmodel van het bedrijf, en de Galaxy Note Fan Edition bevatten de digitale assistent. Bij Samsung-toestellen zonder Bixby gebruikt de koptelefoon S Voice, de oudere variant van Samsungs digitale assistent. De Active Key kan ook ingesteld worden om andere applicaties van Samsung te openen.

De koptelefoon kan via de nekband worden opgeladen met een micro-usb-kabel. Samsung claimt dat de U Flex tien uur speeltijd levert per lading. Via Samsungs eigen Scalable Codec-technologie moet een stabielere verbinding tussen het apparaat en de telefoon mogelijk zijn. Hiervoor moet het toestel wel op Android 7.0 draaien en ondersteund worden door Samsung.

De nekband van de U Flex bevat volumeknoppen en kan tot honderd graden gebogen worden. Daarnaast kan de band vibreren als er een notificatie op de telefoon binnenkomt. De in-earoordoppen kunnen magnetisch aan elkaar bevestigd worden. Samsung brengt de koptelefoon uit in drie kleuren: zwart, blauw en ivoor. Het bedrijf maakt nog niet bekend wanneer de U Flex uitkomt en hoeveel het apparaat gaat kosten.