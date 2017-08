The Frozen Wilds-dlc voor Horizon Zero Dawn verschijnt op 7 november

Sony heeft bekendgemaakt dat de uitbreiding The Frozen Wilds voor Horizon Zero Dawn op 7 november uitkomt en 20 euro gaat kosten. Naarmate de release dichterbij komt, belooft de uitgever meer bekend te maken over de inhoud van de dlc.

In juni werd de dlc aangekondigd en middels een korte teaservideo heeft Sony nu de verschijningsdatum bekendgemaakt. The Frozen Wilds is een uitbreiding voor het verhaal van de actie-rpg, maar inhoudelijke details zijn schaars. Uit een eerder uitgebrachte trailer is op te maken dat hoofdpersoon Aloy terugkeert en dat de dlc zich afspeelt in een winters gebied.

De beschrijving in de PlayStation Store meldt dat de uitbreiding zich afspeelt 'voorbij de bergen in het noorden', waar de Banuk wonen. In dit bevroren gebied schuilt een nieuwe dreiging en een mysterie dat Aloy op moet lossen. De dlc bevat nieuwe personages en nieuwe machines.