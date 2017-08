Horizon Zero Dawn krijgt makkelijke verhaalmodus

Guerrilla Games voegt met patch 1.32 een nieuwe moeilijkheidsgraad toe aan Horizon Zero Dawn. Deze heet Story en is bedoeld voor spelers die zich alleen willen richten op het verhaal en het verkennen van de omgeving.

Als de game op de Story-moeilijkheidsgraad gespeeld wordt, hoeven spelers zich geen zorgen te maken over gevechten. De modus verhoogt de schade die spelers doen aan vijanden aanzienlijk, terwijl de speler zelf minder schade oploopt door aanvallen van tegenstanders.

Het doel van de modus is volgens de Nederlandse ontwikkelaar om meer mensen, ook onervaren gamers, kennis te laten maken met de wereld van hoofdpersonage Aloy. Met patch 1.32 is ook een aantal bugfixes doorgevoerd, de volledige lijst van verbeteringen staat in de patch notes.

Vorige maand werden met een update al een Ultra Hard-modus en een New Game+-optie toegevoegd. In de aankondiging van de nieuwe Story-modus zegt Guerilla Games dat er binnenkort meer informatie wordt vrijgegeven over de Frozen Wilds-dlc. Die verhaaluitbreiding verschijnt op 7 november en gaat 20 euro kosten.