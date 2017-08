Belgische streamingdienst Stievie biedt betaalde variant met meer zenders

Medialaan heeft Stievie Premium geÔntroduceerd, dat een betaalde uitbreiding is van de bestaande gratis versie van de streamingdienst. Deze breidt het aantal zenders uit van zeven naar achttien en biedt een functie voor het opnemen en offline kijken van opnames.

De dienst is vanaf maandag beschikbaar, zo meldt Medialaan. Voor de toegevoegde zenders en functionaliteit moeten gebruikers tien euro per maand betalen, waarmee ze één stream tegelijk kunnen kijken via een app of de site. De nieuwe dienst heeft ook de functies van de gratis versie, zoals live kijken en het bekijken van programma´s tot zes dagen terug. Daarnaast is het mogelijk om op verschillende platforms te kijken en gebruik te maken van Airplay of Chromecast.

Volgens Medialaan maakt de dienst gebruik van gepersonaliseerde reclame tijdens het live bekijken van uitzendingen. Daarnaast wordt het reclamemodel van de gratis versie overgenomen, waarbij gebruikers tijdens het terugkijken van programma's of opnames reclames te zien krijgen die niet door te spoelen zijn. Ook deze zijn gepersonaliseerd. Oorspronkelijk kostte Stievie ook al tien euro bij de introductie van de dienst in 2013. Eind 2015 werd de dienst gratis en verdween het betaalde aanbod.