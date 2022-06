Belgische tv-streamingdienst Stievie Premium stopt op 1 september

De Belgische tv-streamingdienst Stievie Premium zal op 1 september stoppen met werken. Moederbedrijf DPG Media zegt VTM GO verder te willen ontwikkelen en later dit jaar met Telenet een nieuwe streamingdienst op de markt te willen brengen.

DPG Media schrijft dat er sinds de start van Stievie in 2013 'heel wat soortgelijke initiatieven' zijn ontstaan. Daardoor zou de noodzaak van Stievie Premium zijn afgenomen. Het bedrijf verwijst huidige abonnees door naar App Tv van TV Vlaanderen. Alle functies van Stievie Premium blijven nog tot 31 augustus werken, daarna kunnen gebruikers alleen nog facturen inzien.

Stievie Premium is een streamingdienst waarmee abonnees tv-programma's van achttien Vlaamse zenders live kunnen bekijken. Abonneehouders kunnen daarnaast tot een week terugkijken en programma's opnemen. Het abonnement kost tien euro per maand en toont in het midden van een programma 'kortere en meer persoonlijke' reclame. Stievie is beschikbaar als Android- en iOS-app, en via de browser. Met Stievie Premium is het niet mogelijk om verschillende gebruikers tegelijk naar iets te laten kijken.

In februari maakten DPG Media en Telenet bekend samen een Vlaamse streamingdienst te willen starten, met een mix van lokale en internationale content. Dit wordt een betaalde dienst die in het najaar moet beginnen.