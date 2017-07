Samsung brengt app uit voor livestreaming games op Galaxy-smartphones

Samsung heeft Game Live uitgebracht, een applicatie waarmee gebruikers hun gamebeelden kunnen streamen. Er is ondersteuning voor streaming naar Facebook, YouTube en Twitch. Ook audio wordt doorgestuurd, en gebruikers kunnen zelf commentaar aanleveren via een microfoon.

De nieuwe gamestreamapplicatie is uitgebracht in de applicatiewinkel die Samsung onderhoudt voor Galaxy-smartphones. Daarmee is Game Live dus niet beschikbaar voor niet-Samsung-smartphones. Overigens moet een Galaxy-smartphone minimaal beschikken over Android-versie 6.0 om de applicatie te kunnen draaien.

Met Game Live kunnen gebruikers live hun gamebeelden streamen naar Facebook, YouTube en Twitch. Daarbij wordt een maximale streamgrootte van 4GB gehanteerd, wat volgens Samsung neerkomt op ongeveer 200 minuten aan gametijd. Die tijd kan nog oplopen als gekozen wordt voor een lagere kwaliteit. Het is mogelijk om zelf commentaar in te spreken via een aangesloten microfoon. Ook is het mogelijk om alleen de audio van de game zelf door te sturen.