'Apple koopt zelf machines voor productie iPhone 8 na afhaken leverancier'

Apple zou tientallen miljoenen dollars hebben uitgegeven aan apparatuur voor het bouwen van printplaten, voor de productie van de iPhone 8. Dat zou het bedrijf hebben gedaan nadat een leverancier zou zijn afgehaakt en de tijdige productie van de smartphone in gevaar kwam.

De geruchten zijn afkomstig van ET News, die zijn informatie heeft verkregen van bronnen uit de industrie, die verder niet nader werden gespecificeerd. Volgens die bronnen zou een Taiwanese leverancier voor het maken van zogenaamde rigid flexible printed circuit boards niet langer willen leveren aan Apple, vermoedelijk vanwege de strenge eisen en de kleine winstmarges.

Daarop besloot Apple volgens de bronnen zelf de benodigde apparatuur voor het maken van de printplaten aan te schaffen, om vervolgens deze apparatuur te leasen aan andere leveranciers. Hiermee moet ervoor worden gezorgd dat de productie van de iPhone 8 geen vertraging oploopt; Apple zou nog dit jaar ongeveer 100 miljoen printplaatjes nodig hebben. In eerdere geruchten werd al gesteld dat Apple moeite zou hebben met het op tijd klaar krijgen van de nieuwe iPhone, al is onduidelijk in hoeverre deze geruchten kloppen, of dat deze problemen inmiddels zijn verholpen.

Volgens recente geruchten krijgt de iPhone 8 een laser aan de achterkant om de autofocus te verbeteren en om de telefoon afstanden tot objecten te laten meten. Er gaan al langer geruchten over een 3d-camera voor de iPhone 8, maar die zit vermoedelijk aan de voorkant en vervangt wellicht de vingerafdrukscanner voor het snel ontgrendelen van de iPhone.