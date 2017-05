Door Arnoud Wokke, maandag 29 mei 2017 15:41, 16 reacties • Feedback

Er zijn renders online verschenen van wat de eerste Samsung Galaxy-smartphone zou zijn met dubbele camera aan de achterkant. Het gaat om de Galaxy C10, een nog niet aangekondigd model in de C-serie van de fabrikant.

Het is nog onbekend waarvoor Samsung de dubbele camera gebruikt. Er zijn bij smartphones diverse setups voor de additionele camera in gebruik. Huawei gebruikt een monochrome sensor voor de tweede camera, Apple en Xiaomi zetten een lens in die een variant op optisch zoomen mogelijk maakt en LG heeft een groothoeklens op zijn smartphones gezet.

De renders van de C10, die volgens Pricebaba en OnLeaks gebaseerd zijn op cad-tekeningen uit fabrieken, tonen bovendien een extra knop op de behuizing ten opzichte van andere Galaxy C-telefoons. Vermoedelijk gaat het daarbij om een Bixby-knop, zoals op de Galaxy S8.

De vingerafdrukscanner zit in een knop onder het 5,5"-scherm. Het gaat vermoedelijk om een oledpaneel. De telefoon is volgens de informatie 15,2x7,5cm groot en rond 7,7mm dik. Het gaat vermoedelijk om een metalen behuizing, aangezien er antennelijnen zichtbaar zijn. Andere specificaties, zoals de gebruikte soc en details over de software, ontbreken nog.

Het is onbekend wanneer Samsung de C10 wil presenteren. Telefoons in de C-serie kwamen tot nu toe niet in de Benelux uit. De serie bestaat sinds vorig jaar.