Door Sander van Voorst, maandag 29 mei 2017 14:37, 15 reacties • Feedback

Het Green Team van de Universiteit Twente heeft bij de Shell Eco-marathon in Londen de eerste plek behaald met een voertuig in de waterstofklasse. Het uit negentien studenten bestaande team wist in totaal 278 kilometer af te leggen op een parcours van 1,6 kilometer.

Het team wist deze afstand af te leggen met 1m³ waterstof tot zijn beschikking, wat volgens de universiteit gelijkstaat aan het afleggen van 845 kilometer op een liter brandstof. Het is voor het eerst in jaren dat een Nederlands team weer eens als eerste eindigt in een klasse. In 2013 wist een team van de Hogeschool van Amsterdam eveneens in de waterstofklasse te winnen. De competitie bestaat uit twee onderdelen, een voor prototypes en een voor 'urban concepts'. Het Twentse team nam deel aan het laatste onderdeel met hun auto 'H2∞'.

Voor de deelname zijn verschillende aanpassingen aan de auto doorgevoerd. Zo is de versnellingsbak bijgesteld om een efficiëntie van 99,1 procent te kunnen behalen. Daarnaast is de auto voorzien van een soort Formule 1-stuur, waarmee alle functies bediend kunnen worden. Ten slotte was het voertuig voorzien van een systeem dat in real time inzicht bood in allerlei gegevens van de verschillende onderdelen van de auto.

De wedstrijd, waaraan dit jaar 171 teams uit 29 verschillende landen hebben meegedaan, heeft tot doel zo zuinig mogelijk te rijden op een bepaalde energiedrager. Binnen de twee onderdelen zijn drie categorieën: waterstof, elektrisch en internal combustion engine, oftewel verbrandingsmotor. In die laatste categorie wist een Frans team te winnen, met een resultaat van 684km/l. In de elektrische klasse won eveneens een Frans team, in dit geval met 186km/kWh.

Video van Green Team Twente met uitleg over rijden op waterstof