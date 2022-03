Drie studententeams organiseren race voor efficiëntste waterstofstadsauto

Drie Nederlandse studententeams willen met een race zien welk studententeam de meest efficiënte waterstofelektrische stadsauto kan maken. De Hydrogen Efficiency Challenge zal op 11 juni plaatsvinden op een circuit in Berghem, tussen 's-Hertogenbosch en Nijmegen.

Bij de race krijgen de teams vier kansen om te bewijzen dat hun auto de efficiëntste waterstofelektrische stadsauto is. Bij elke 'efficiëntiepoging' moeten de teams vijftien rondes maken op het Circuit Berghem, waarvoor ze maximaal 35 minuten de tijd krijgen. Dit kartcircuit is 1300 meter lang. Bij elke ronde moeten de teams een 'stop-and-go' uitvoeren. Bij zo'n stop-and-go komt de stadsauto volledig tot stilstand, om daarna weer verder te rijden. Zo wil de organisatie een verkeerssituatie in de stad nabootsen.

Na iedere efficiëntiepoging wordt gekeken hoeveel waterstof er door de auto is verbruikt. Het team dat de meest efficiënte waterstofelektrische stadsauto heeft gemaakt, wint. De race wordt georganiseerd door de drie deelnemende teams Eco-Runner Team Delft van de TU Delft, Green Team Twente van de Universiteit Twente en HAN Hydromotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De race start om 12.00 uur en is via een liveblog te volgen. Allard Kalff is presentator bij de race.

Het is het tweede jaar op rij dat de teams zelf een race moeten organiseren, al is het de eerste keer dat Green Team Twente daar ook aan meedoet. Normaliter doen de teams mee aan de Shell Eco-marathon. Vanwege het coronavirus is deze race echter in 2020 en 2021 grotendeels virtueel.

Een verslag van de Hydrogen Endurance Race die de TU Delft- en HAN-teams vorig jaar organiseerden.