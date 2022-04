Studenten TU Delft willen met eigen waterstofauto afstandsrecord verbreken

Het Eco-Runner-team van TU Delft gaat een poging doen om het afstandsrecord met een waterstof-elektrische auto te verbreken. Eerder dit jaar zette Toyota dat record op zijn naam, door met de Mirai 1003 kilometer af te leggen op één tanklading.

Eco-Runner XI

De recordpoging zal op 5 en 6 juli plaatsvinden op een wielerbaan in Helmond. Het studententeam van TU Delft zal daar dertig uur lang rondjes rijden met de Eco-Runner XI, met als doel om meer dan duizend kilometer af te leggen op een lading.

Volgens de studenten bevat de Eco-Runner XI met een tankinhoud van 450 gram ruim twaalf keer minder waterstof dan de Toyota Mirai. Met die waterstofauto zette Toyota in mei een record neer door 1003km af te leggen op een enkele tanklading van 5,6kg waterstof. De Mirai is groter en met een gewicht van 1900kg ook veel zwaarder dan de waterstofauto van het studententeam. De eenpersoons Eco-Runner heeft een behuizing van koolstofvezel die zo'n 32kg weegt.

Bij de recordpoging zullen zeven verschillende chauffeurs elkaar afwisselen. Als de Eco-Runner XI zijn rondjes maakt, zal een snelheid van gemiddeld 38km/u aangehouden worden. Volgens de studenten wordt het een technische uitdaging om zo lang met de zelfgeproduceerde auto te rijden, want er is nooit langer dan een paar uur achter elkaar mee gereden. "We hopen dat alle onderdelen en met name de brandstofcel het dertig uur zullen volhouden", zegt chief engineer Reinout Sterk.

Eerder dit jaar organiseerden studententeams al een race voor de efficiëntste waterstofstadsauto. Het team uit Delft won die competitie. De Eco-Runner XI is de elfde iteratie van de Eco-Runner. Het TU Delft-studententeam dat aan waterstof-elektrische auto's werkt werd in 2005 opgericht.Tot 2019 deed het team jaarlijks mee aan de Shell Eco-marathon in de Prototype-klasse. Daarna is het team overgestapt naar de Urban Concept-klasse en wordt er ieder jaar een stadsauto gebouwd.

Presentatie van Eco-Runner XI in april