Studenten TU Delft leggen recordafstand van 1196km af met waterstofauto

Het Eco-Runner-team van TU Delft heeft 1196km afgelegd in een waterstof-elektrische auto op één tanklading. Daarmee heeft het team een eerder record van Toyota dat met de Mirai werd behaald verbroken. De rit duurde 36 uur lang.

Op 5 en 6 juli reed het team 36 uur achter elkaar rondjes met de Eco-Runner XI op een wielerbaan in Helmond. De afgelegde afstand van 1196 kilometer is flink groter dan de 1003km die in mei werd behaald door Toyota met de nieuwe Mirai. De autofabrikant presenteerde dat als een afstandsrecord van waterstof-elektrische auto's en het studententeam van TU Delft nam zich eind juni voor om dat te verbreken.

De recordpoging begon op maandag 5 juli om 9:30 uur 's ochtends in de stromende regen. Al snel moest de auto door de slechte weersomstandigheden een stop maken. Daarna zijn er schotten om de wielen geplaatst, waarna de rit probleemloos vervolgd kon worden. Volgens het team is de recordpoging verder vrijwel vlekkeloos verlopen en werd dinsdagmiddag het record van Toyota verbroken. Het team is nog doorgereden tot 21:30 uur 's avonds, tot de tank helemaal leeg was. Zeven verschillende coureurs hebben meegedaan aan de rit.

Met hun actie willen de studenten laten zien wat de mogelijkheden zijn van rijden op waterstof. De Eco-Runner XI heeft een tankinhoud van 450 gram. Dat is ruim twaalf keer minder dan de Toyota Mirai, die 1003km aflegde met 5,6kg waterstof. De Mirai is met een gewicht van 1900kg echter veel zwaarder dan de experimentele auto van het studententeam, die 95kg weegt.