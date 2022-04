YouTuber maakt pc-kast die koelt met zelfgebouwde blaasbalg met magneten

Een beetje tweaker is altijd op zoek naar een nóg betere manier om zijn of haar systeem beter te koelen. Je kunt nog meer fans plaatsen of voor waterkoeling gaan, of, zoals YouTuber DIY Perks deed, een eigen blaasbalg in je kast zetten.

De YouTuber DIY Perks maakte een computerkast met daarin een systeem dat de computer laat 'ademen'. Hij zegt daarmee een nieuwe manier te willen zoeken om zijn pc te koelen, en dat werkt 'beter dan verwacht', zegt hij zelf.

DIY Perks maakte zijn eigen kast en zette daar over de hoogte en breedte van de kast een plaat van acryl in. Door die consistent van de ene naar de andere kant van de kast te schuiven wordt er lucht van buiten het systeem in de kast gezogen als een soort blaasbalg. Om dat voor elkaar te krijgen, plaatste de YouTuber een buis van acryl dwars door de kast. Daar zit een magneet in, die in water drijft. Waterpompen aan beide kanten pompen de acrylen plaat, met daarin ook weer magneten, telkens op en neer.

DIY Perks zegt dat vooral opvallend is hoe stil het systeem is. Aanvankelijk wilde hij daar een motor met een draad voor gebruiken, maar die zou te veel lawaai maken. Als de plaat aan het eind van de buis is gekomen, wordt die daar tegengehouden door twee magneten waarvan de polen de magneten op de plaat zelf tegenduwen. Op die manier raakt de plaat de randen vrijwel niet en tikt hij daar niet tegenaan.

Volgens de bouwer was het vooral een uitdaging om het ontwerp goed te laten koelen. Daarvoor was het nodig de plaat snel genoeg op en neer te laten bewegen, maar ook met een zelfgemaakt systeem van kleppen aan beide kanten.

Het systeem klinkt iets te mooi om echt effectief te zijn, maar volgens DIY Perks werkt het wel degelijk. Hij gebruikte een AMD Ryzen 9 5950X-cpu en een RTX 3080 van Zotac als test, waarvan de temperaturen respectievelijk op 60 en 62 graden bleven. Wel is het eindresultaat een enorme toren van een pc die je niet zomaar even onder je bureau zet.