Pi Lab brengt Windows XP-overlay voor Raspbian uit

Pi Lab heeft RaspbianXP Professional uitgebracht. Dat is een skin die Raspberry Pi-besturingssysteem Raspbian het uiterlijk van Windows XP geeft, inclusief startmenu, icoontjes en geluiden. Ook is Windows 98 in een virtuele machine aanwezig.

Pi Lab toont op YouTube de gelijkenissen van RaspbianXP Professional met Windows XP. Zo bevat het OS, naast de vertrouwde wallpaper van Windows XP, een vergelijkbaar startmenu met zoekfunctie en zelfs de browser draagt het icoontje van Internet Explorer.

De variant van Raspbian kan standaard geen Windows-applicaties draaien, maar wel is bijvoorbeeld Box86 aanwezig, een emulator om x85-code op ARM te draaien. Ook heeft Pi Lab qemu geïnstalleerd. In zijn video toont de YouTuber, die verder geen relatie tot de Pi Foundation heeft, hoe Windows 98 via deze virtuele machine op te starten is.

De maker belooft nieuwe functies toe te voegen en problemen te verhelpen. RaspbianXP Professional draait alleen op een Raspberry Pi 4. Pi Labs maakte eerder Raspian95, dat het besturingssysteem voor het kleine computingboard het uiterlijk van Windows 95 geeft.

Ontwikkelaars maken regelmatig skins voor besturingssystemen die deze het uiterlijk van een ander OS geven. Meestal is dat om nostalgische redenen, maar Kali Linux bevat bijvoorbeeld een Windows 10-modus om undercover te kunnen blijven, terwijl in het verleden een Chinese XP-variant van Ubuntu verscheen waarvan de reden zou zijn dat Microsoft optrad tegen piraterij van zijn software.