Hacker krijgt Windows XP werkend op Apple TV van eerste generatie

Een hacker heeft Windows XP werkend gekregen op een Apple TV van de eerste generatie. Het duurde meer dan twee jaar om voor elkaar te krijgen, maar nu kan het Apple-apparaat uit 2007 eindelijk de groene glooiende heuvels van XP laten zien.

Windows XP booten op de Apple TV was zo lastig door meerdere factoren. Ten eerste is XP niet gemaakt voor de Apple TV, doordat het apparaat een EFI-firmware heeft, omschrijft de ontwikkelaar, DistroHopper39B. Daardoor was het nodig om XP zo aan te passen dat het daarmee kon omgaan. Bovendien moest de ontwikkelaar om de verificatie heen werken: de Apple TV was het eerste apparaat van de fabrikant dat het OS verifieerde voor het booten.

Wie het zelf wil proberen, kan een image downloaden vanaf Archive.org. Er is ook een manier om het handmatig te installeren. De Apple Remote werkt niet onder XP. Het is onduidelijk waarom de ontwikkelaar zo graag Windows XP op de Apple TV wilde zetten.