Microsoft nam tien jaar geleden afscheid van Windows XP

Het is vandaag exact tien jaar geleden dat Microsoft is gestopt met de ondersteuning voor Windows XP. Het Amerikaanse techbedrijf trok op 8 april 2014 namelijk de stekker uit de Extended Support-fase voor het populaire besturingssysteem uit 2001.

Microsoft bracht op 8 april 2014 nog een allerlaatste beveiligingsupdate uit voor het besturingssysteem waarmee onder andere lekken in Internet Explorer 6, 7 en 8 en Microsoft Office 2003 werden gedicht. Het Amerikaanse techbedrijf had zijn klanten de maanden voordien nog gewaarschuwd voor de end-of-life-stempel van Windows XP en gebruikers ingelicht over de noodzaak om over te stappen naar Windows Vista, de opvolger van het besturingssysteem uit 2006. Het bedrijf deed dit onder andere via pop-ups en via servicepunten in elektronicazaken.

Windows XP kwam in oktober 2001 op de markt. Het besturingssysteem moest het geflopte Windows ME opvolgen. Het was het eerste volwaardige 32bit-consumentenbesturingssysteem van Microsoft en was gebaseerd op Windows NT. Windows 95 en 98 waren deels gebaseerd op MS-DOS. Windows XP werd bij zijn release goed ontvangen vanwege de verbeterde stabiliteit, relatief goede prestaties, multimediacapaciteiten, ingebouwde netwerkmogelijkheden, nieuwe taakbalkfuncties en ondersteuning voor ClearType. Windows XP werd met een opgefriste en kleurrijke gebruikersinterface uitgerust en bevatte een achtergrondafbeelding die ondertussen wereldwijd bekend is: Bliss. Deze foto van groene heuvels met blauwe lucht bleek overigens al in 1996 te zijn gemaakt. In 2023 publiceerde Microsoft een nieuwe 4k-versie van deze achtergrondafbeelding.

Windows XP kwam aanvankelijk in twee verschillende edities uit: Home en Professional. Die eerste versie was voornamelijk op consumenten gericht, terwijl Windows XP Professional voor zakelijke gebruikers en power users was bestemd. Microsoft bracht tijdens de levenscyclus van het product nog enkele afgeleide versies op de markt zoals onder andere Windows XP Media Center Edition, Windows XP Edition N, Windows XP for Embedded Systems voor kiosken, een versie voor tablets en een 64bit-versie.

Windows XP was populair bij gebruikers en bleef dat ook na de introductie van Windows Vista in 2006. Uit cijfers van statistiekbureau StatCounter blijkt dat meer dan 75 procent van alle Windows-gebruikers in 2009 nog steeds in de weer was met Windows XP. Toen Microsoft op 8 april 2014 de stekker uit de Extended Support-fase voor Windows XP had getrokken, maakten wereldwijd nog drie op de tien computergebruikers gebruik van Windows XP. Windows 7 was toen al vijf jaar op de markt en had dat jaar een marktaandeel van bijna 50 procent.

Microsoft stopte op 8 april met de Extended Support-fase van het besturingssysteem, maar het Amerikaanse bedrijf bracht de jaren daarna ook nog enkele noodpatches uit om nieuw ontdekte malware- en virusdreigingen tegen te gaan. Dat gebeurde onder andere in maart 2017 en in maart 2019.