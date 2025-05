Microsoft zet broncode MS-DOS 4.0 op GitHub

Microsoft en IBM hebben de code van MS-DOS 4.0 open source gemaakt. De broncode, images en documentatie zijn beschikbaar op GitHub onder een MIT-licentie. Dit betekent dat iedereen die wil de code kan delen, aanpassen of in hun eigen code gebruiken.

In een blogpost meldt Microsoft dat het openbaar maken van de code mede tot stand is gekomen dankzij de Engelse onderzoeker Connor ‘Starfrost’ Hyde. Om de relatie tussen DOS 4 en MT-DOS te documenteren kwam Hyde terecht bij voormalig Microsoft-cto Ray Ozzie, die floppydisks met onuitgebrachte bèta-binaries van DOS 4 in zijn bezit had.

Deze floppy's zijn terechtgekomen bij het Microsoft Open Source Programs Office, waar ze ingelezen zijn om de originele inhoud te digitaliseren. Microsoft-topman Jeff Wilcox en OSPO hebben zich vervolgens tot de Microsoft-archieven gewend en uiteindelijk de volledige broncode van MS-DOS 4.00 ontdekt. Deze code is nu beschikbaar op GitHub, samen met de gevonden bèta-binaries, documentatie en images. Sinds 2018 zijn daar ook versie 1.25 en 2.0 terug te vinden.

MS-DOS 4.0 is gebaseerd op MS-DOS 2.0 en werd aangekondigd in 1986. Deze versie van het os moest beter geschikt zijn voor multitasking dankzij het gebruik van de session manager. Hierdoor kan het systeem via sneltoetsen schakelen tussen maximaal zes ‘actieve’ programma’s.