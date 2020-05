Microsoft-manager: opdrachtprompt had niet zo lang bestaan moeten hebben

Volgens Rich Turner, senior program manager bij Microsoft, had zijn bedrijf de opdrachtprompt, oftewel cmd.exe, niet zo lang in leven moeten houden als is gebeurd. Cmd.exe zou volgens hem niet meer gebruikt moeten worden.

Rich Turner, die bij Microsoft senior program manager Windows Console & Command-Line is, doet op Twitter de oproep om de opdrachtprompt niet meer te gebruiken. "Cmd zit in de onderhoudsmodus. Zijn functie is om compatibiliteit te behouden voor verouderde en onaanpasbare scripts en dat is het. Het zou niet gebruikt moeten worden voor interactief shellwerk." Hij verwijst gebruikers door naar PowerShell, dat volgens hem de toekomst is.

In een toelichting op een gebruiker die meldt dat hij dan liever een uitgebreide versie van cmd zou willen, voegt hij daar aan toe dat de enige reden voor het bestaan van cmd was om MS-DOS-scripts en commands te draaien voor mensen die van DOS en de Windows 9x-versies overstapten naar Windows NT. "Het zou niet zo lang bestaan moeten hebben."

Microsoft verving de commandprompt in 2016 door PowerShell bij Windows 10, maar de commandlinetool zit nog altijd in het besturingssysteem en heeft vermoedelijk nog altijd een grote schare gebruikers.

Opdrachtprompt en PowerShell