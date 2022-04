Microsoft start eerste updates van PowerShell via Windows Update

Microsoft start met het updaten van PowerShell via Windows Update voor gebruikers van Windows 10 en Windows Server. Als eerste zal het bedrijf de previewversies van PowerShell 7.2 via de automatische updatemethode bijwerken.

Microsoft neemt naar eigen zeggen de eerste stappen om PowerShell 7 via Windows Update te updaten. Wie PowerShell 7.2 preview 5 of preview 6 draait en minimaal de Windows 10-versie Redstone 3, oftewel de Fall Creators Update, als besturingssysteem heeft, kan binnenkort de automatische update naar versie 7 tegemoet zien.

Gebruikers dienen volgens Microsoft verder een registersleutel toe te voegen als opt-in om bij de eerste geautomatiseerde updateronde mee te doen. Verder dienen ze niet al de MSI voor preview 7 te installeren. Die verschijnt namelijk eerder. Een week na de release maakt Microsofts PowerShell_Team via Twitter bekend dat de Microsoft Update-release beschikbaar is.

Voorheen maakte Microsoft met een notificatie in PowerShell bekend dat een nieuwe versie van de applicatie gereed stond. Gebruikers dienden dan naar de GitHub-pagina te gaan om de nieuwe versie te downloaden en te installeren, dan wel deze via een package manager binnen te halen. Microsoft gaat Windows Update alleen voor toekomstige versies van PowerShell 7 inzetten. Het updateprocedé kan ook via Windows Update for Business, WSUS en SCCM verlopen.