Microsoft brengt stabiele versie van package manager voor Windows 10 uit

Microsoft heeft de eerste stabiele versie uitgebracht van Windows Package Manager, of Winget, voor Windows 10. Winget moet het makkelijker maken om programma's te installeren, updaten en verwijderen vanuit een repository.

Winget is onderdeel van App Installer in Windows 10. De tool is vooral gericht op it- en netwerkbeheerders die meerdere computers onder hun beheer hebben. De Winget-tool maakt het mogelijk om packages te managen op een Windows-pc, onder meer in de Windows Terminal via PowerShell, leggen de ontwikkelaars uit in een blog. Er zijn al soortgelijke tools voor Linux.

Met de Winget-client, die te downloaden is op GitHub, kunnen gebruikers zoeken naar packages in een repository, en deze makkelijk installeren, updaten en verwijderen met een enkele command in PowerShell en App Installer. Windows Package Manager zit nu al in Windows Insider-systemen en wordt binnenkort automatisch naar alle Windows 10-apparaten gepusht.

Speciaal voor netwerkbeheerders heeft Microsoft een aanvullende uitleg gemaakt voor het geautomatiseerd installeren van programma's via Windows Package Managers op computers in een netwerk.