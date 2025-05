Tweakers Podcast #318 - Geitjes, TikTok-opties en smarthomestichtingen

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs en Arnoud Wokke over het Amerikaanse verbod op TikTok, het draaien van lokale taalmodellen, een stichting voor Home Assistant, de populariteit van Fallout-games en regels rondom minimale ondersteuning van games.

0:00 Intro

0:21 Opening

7:51 .post

24:29 TikTok wordt verboden in de VS, en nu?

33:38 Een lokaal taalmodel lokaal draaien

43:48 Home Assistant komt in een stichting

50:30 Fallout-games zijn ineens weer populair

58:59 Minimale ondersteuning voor games

1:04:48 Sneakpeek

Stel voor donderdagmiddag in de reacties hieronder je vragen aan Nabu Casa-oprichter Paulus Schoutsen