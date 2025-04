Tweakers Podcast #316 - Datalekbrieven, E3-puppy's en dubbele afpersingen

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Tijs Hofmans over datalekmeldingen, het maken van AI-video's voor in vergaderingen, de gamebeurs die een beetje terugkeert en de ontwikkelingen in de markt voor ransomware.

0:00 Intro

0:21 Opening

2:35 .post

27:37 Meer meldingen van datalekken, maar waarom?

40:20 Makkelijk video's maken voor je presentatie

51:20 De gamebeurs die weer een beetje terugkeert

59:39 Ransomware doet vaak aan dubbele afpersing

1:18:01 Sneakpeek

Shownote:

Video van voetbal vanuit oogpunt van voetballer