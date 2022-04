ByteDance wijst Microsofts overnamebod op TikTok af, 'kiest voor Oracle'

Microsoft neemt het socialmediaplatform TikTok in de VS niet over van ByteDance. Het overnamebod is afgewezen volgens Microsoft. In plaats daarvan zou ByteDance voor Oracle als 'technologiepartner' kiezen, volgens berichten.

Microsoft meldt dat zijn bod op de Amerikaanse activiteiten van TikTok is afgewezen door ByteDance, eigenaar van het socialmediaplatform. Volgens Microsoft zou zijn overname goed zijn geweest voor TikTok-gebruikers en de nationale veiligheid beschermen. "We zouden flinke veranderingen hebben doorgevoerd om te garanderen dat de dienst aan de hoogste standaarden voor veiligheid en privacy zou voldoen en desinformatie zou bestrijden." Het bedrijf zegt er ook 'naar uit te kijken' hoe de dienst het op deze terreinen gaat doen.

Volgens bronnen van de Washington Post en de Wall Street Journal kiest ByteDance voor Oracle als 'technologiepartner' en heeft het bedrijf de Amerikaanse overheid voorgesteld om het eigendom van TikTok te behouden en het cloudbeheer van de data te outsourcen. Waarschijnlijk zou Oracle dan het databeheer voor de VS overnemen. Een ander deel van het voorstel zou zijn om het hoofdkantoor van ByteDance te verhuizen naar een plek buiten China. Hiermee zou het bedrijf de zorgen van de VS willen wegnemen dat de Chinese overheid verplichte inzage in TikTok-data kan eisen.

De Amerikaanse overheid eiste voorheen dat ByteDance zijn Amerikaanse TikTok-activiteiten zou verkopen of er een spin-offbedrijf van te maken voor 20 september, vanwege zorgen voor de nationale veiligheid. De Chinese overheid blokkeerde daarop de export van bepaalde technieken rond kunstmatige intelligentie, waaronder waarschijnlijk ook TikToks algoritmes.