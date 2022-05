Twitter komt met 'verkiezingen-informatie-hub' in strijd tegen misinformatie

Twitter komt op zijn website en in zijn app met een 'hub' met informatie omtrent de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Twitter acht deze bron nodig om 'op voorhand onderwerpen te behandelen die waarschijnlijk te maken krijgen met misinformatie'.

Als een Amerikaanse gebruiker nu met een zoekterm als 'mail-in voting' komt, krijgt hij een groot blok bovenaan de resultaten waarin hij gewaarschuwd wordt dat er mogelijk misinformatie over dat onderwerp verspreid kan worden. Verder wordt hij verzekerd dat stemmen via de post veilig is en krijgt hij links naar een lijst van alle State Election Officials en een Twitter Moment met daarin nog meer informatie rondom dat specifieke onderwerp.

Een ander informatieblok dat gebruikers kunnen zien, bevat informatie over verkiezingsuitslagen, dat die vertraagd kunnen zijn en dat er onterecht een winnaar uitgeroepen kan worden door niet nader genoemde partijen.

Twitter nam al eerder stappen om het platform en zijn gebruikers beter te beschermen tegen mis- of desinformatie. Zo voegt het een stempel toe aan tweets die debunked-informatie bevatten en moedigt het gebruikers aan om te quote tweeten in plaats van te retweeten. Dat schrijft The Verge.