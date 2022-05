Twitter maakt beleid posten gehackt materiaal losser omwille van journalistiek

Twitter maakt na recente feedback zijn beleid met betrekking tot het posten en linken naar gehackte materialen wat losser. Waar dat voorheen volledig verboden was, is het nu alleen verboden als het rechtstreeks door hackers gedeeld wordt of door diens handlangers.

Aanleiding voor de wijziging was het massaal verwijderen van tweets met een link naar een nieuwsartikel waarin uitgelekte e-mails, videobeelden en foto's van de zoon van presidentskandidaat Joe Biden getoond en besproken werden. Tweets met een link naar dit artikel werden zonder enige tekst of uitleg geblokkeerd.

Kort daaropvolgend maakte Vijaya Gadde, de Legal, Policy and Trust & Safety Lead van Twitter, bekend dat het beleid wordt aangepast. Ze stelt dat bij het oude beleid de balans tussen privacy en de vrijheid van meningsuiting niet in orde was. De nadelen daarvan zouden voor bijvoorbeeld journalisten en klokkenluiders te groot zijn. Ook Twitter-voorman Jack Dorsey veroordeelt het blokkeren van de url.

Opvallend is wel dat de tweets met links naar het artikel in kwestie nu niet meer geblokkeerd worden, ondanks dat een andere Twitter-werknemer stelt dat het artikel linken nog steeds een overtreding is op het gebied van persoonlijke informatie zonder instemming delen.

Twitter is nu voornemens om in dit soort contexten in plaats van een blokkade een voetnoot bij dergelijke tweets te zetten. Deze moeten context bieden bij de link die gebruikers plaatsen, zodat ze zelf meer gereedschappen hebben om een betere inschatting te maken.